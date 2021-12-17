Раскрыта неожиданная опасность апельсинов

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Нутрициолог Юлия Половинская рассказала, как употребление апельсинов может негативно отразиться на здоровье человека. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист пояснила, что апельсины представляют собой сильный аллерген. В больших количествах фрукт может стать причиной аллергических реакций и даже анафилактического шока.
Апельсины нужно с осторожностью есть натощак людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, фрукт способен негативно влиять на зубную эмаль из-за повышенной кислотности. В этой связи Половинская посоветовала после употребления апельсина прополоскать рот. Кроме того, можно пить апельсиновый сок через трубочку.
При этом фрукт крайне полезен из-за повышенного содержания микро- и макроэлементов. Нутрициолог отметила, что в одном апельсине содержится суточная норма витамина С.
В составе фрукта также присутствуют вещества флавоноиды. Они помогают в росте организма и являются антиоксидантом.
"Апельсины понижают артериальное давление, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют стенки сосудов, обладают жаропонижающим действием, применяются при лечении язв и ран, снижают уровень холестерина, помогают дольше сохранить молодость и красоту", – добавила Половинская.
Ранее специалист по здоровому питанию Холли Зокколан перечислила вкусные продукты для продления жизни. В частности, она порекомендовала добавлять в рацион жирную рыбу, оливковое масло, авокадо, орехи и семена.
"Доктор 24": витамин С
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