Картофель стал самым популярным продуктом в заказах московских студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студенты из Москвы и области, а также из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода чаще заказывают картофель, предпочитая его другим овощам, выяснили аналитики сервиса "Пятерочка Доставка", изучив данные заказов в студенческие общежития крупнейших российских вузов.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего в продуктовую корзину учащихся попадают молочные продукты, овощи и фрукты, а также бакалея. А из фруктов почти все молодые люди отдают предпочтение бананам и мандаринам.

"Среди учащихся санкт-петербургских общежитий самым востребованным продуктом стал московский нарезной батон — почти каждый десятый заказ содержал эту позицию. А в Новосибирске студенты часто и сразу большими порциями заказывают диетический вариант куриных грудок — без кожи", – отмечают аналитики.

Среди готовых блюд студенты чаще всего заказывают салаты – в 30% случаев, а самым популярным стал салат "Цезарь". Далее следуют паста, лапша или макароны – 12% заказов, а любимая паста у учащихся – карбонара. Замыкают тройку лидеров супы – их предпочитают в 11% случаев, чаще всего заказывают борщ.

Среди прочей готовой еды пользовались популярностью котлеты, блюда из курицы, сырники, плов, а также сэндвичи и роллы.

В качестве перекуса студенты предпочитают печенье и шоколад, а чипсы покупают с доставкой чаще, чем сухарики. А главные сладкоежки учатся в Новосибирске (29% заказов – шоколад) и в Казани (31% заказов – печенье).

"Из напитков в Екатеринбурге предпочитают покупать онлайн минеральную воду, а в Казани — сладкую газировку. Студенты из Москвы, Московской области и Нижнего Новгорода чаще всего заказывают в общежития питьевую воду в пятилитровых бутылях", – говорится в исследовании.

Отмечается, что во время подготовки и сдачи экзаменов вырастает количество заказов энергетиков: в период зимней сессии напитки с кофеином заказывают 24% студентов, а летом — 18%.

Ранее сообщалось, что студенты тратят на съем жилья в столичном регионе в среднем почти 52 тысячи рублей. По данным аналитиков, средний бюджет, который уходит у студентов на долгосрочную аренду недвижимости в столице и области, составил около 51 600 рублей.