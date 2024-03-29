Московские и петербургские студенты рассказали, сколько денег принесет им счастье

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Студены высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга приняли участие в опросе, в котором рассказали, сколько денег им нужно для счастья. Результаты исследования оказались в распоряжении RT.

Так, в столице России чувство удовлетворения студенту принесут 177 тысяч рублей в месяц, а в Петербурге – 163 тысячи. Отмечается, что юноши оценивают счастье в денежном эквиваленте выше, чем девушки.

Московские молодые люди определили, что счастье для них приравнивается к 211 тысячам рублей в месяц. У девушек сумма вышла несколько меньше – 146 тысяч. Петербургские студенты-юноши ответили, что для них счастье равно 168 тысячам рублей, для студенток-девушек – 145 тысячам.

Всего в опросе одного сервиса по поиску работы приняли участие свыше тысячи учеников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Движению Российских студенческих отрядов (РСО) исполняется 65 лет. Как отметил мэр, московское отделение РСО включает в себя 135 отрядов и больше 3 тысяч участников из 80 образовательных организаций города. Ребята участвуют во всероссийских и международных проектах, регулярно становятся победителями и призерами конкурсов профессионального мастерства, помогают в проведении городских мероприятий.