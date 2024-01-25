Преподаватели вузов рассказали, как изменились студенты за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Аналитики образовательной платформы выяснили у педагогов российских вузов, как изменились студенты за десять лет. Согласно результатам исследования, сейчас молодые люди отличаются прагматизмом и нацеленностью на результат, также влияние стали оказывать престижность диплома и его котируемость на рынке труда, сообщает RT.

Также, по словам экспертов, к процессу выбора вуза и профессии активно подключаются родители. Как рассказала директор Института открытого образования Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Братарчук, студенты стали более ответственно подходить к получению знаний с первых лет обучения. Она указала, что 15 лет назад научной деятельностью студенты начинали заниматься только к третьему курсу, а сейчас многие из них увлекаются этим уже с первого.

Уточняется, что преподаватели в вузах становятся более требовательны к обучающимся. Как отметил доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Сергей Титов, учреждения стремятся как можно лучше подготовить юных специалистов к профессиональной деятельности. Вузы, продолжил он, стараются учитывать требования рынка, ориентироваться на работодателей, их приоритеты и желания.

Эксперты считают, что нынешние студенты стали более стрессоустойчивыми и спокойнее относятся к сессиям. Титов уточнил, что сейчас итоговая оценка – совокупность экзаменационной работы, общей успеваемости, посещаемости, работы на занятиях, поэтому экзамен стал лишь частью общей оценки. По его мнению, из-за этого сессия не является событием глобального масштаба, как было раньше, и вызывает меньше стресса.

По информации издания, преподаватели также выделили у современных студентов такие качества, как быстрое нахождение нужной информации и улавливание ее сути. Как сказала доктор экономических наук, профессор МГИМО Ирина Стрелец, молодежи нельзя долго о чем-либо рассказывать. По ее мнению, они лучше воспринимают более быструю речь.

Отмечается, что нынешние студенты обладают выраженным критическим мышлением, подвергают сомнению научные постулаты, отстаивают свою позицию. Однако некоторые преподаватели указали, что молодые люди стали более чувствительны к критике.

Титов заявил, что иногда безобидные и конструктивные замечания преподавателя вызывают со стороны студентов энергичное желание доказать и обосновать именно свою точку зрения. Он это считает хорошим признаком, но в некоторых ситуациях неуместным.

Ранее сообщалось, что число вакансий для студентов в стране в первом месяце текущего года выросло в 3,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Кроме того, вдвое увеличилось количество стажировок.

По словам аналитиков, в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, Воронеже и Астрахани предложения на рынке труда для молодых специалистов выросли примерно в три раза. В январе, согласно данным, наиболее часто в качестве стажеров искали инженеров, кредитных специалистов, помощников руководителя, поваров, офис-менеджеров.

Мистера и Мисс студенчество выбрали в столице