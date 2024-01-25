Нутрициолог рассказала студентам, как перестать заедать стресс из-за сессии

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Многие студенты начинают заедать стресс во время сессии. Нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как отучиться от хаотичных перекусов. Об этом сообщает Life.ru.

Эксперт объяснила, что чувство голода в данном случае – это защитная реакция на фоне нервного перенапряжения. Человеку следует понимать, что, если спустя полчаса после приема пищи тянет перекусить, речь идет именно о желании заглушить стресс. От таких перекусов нужно отказываться, подчеркнула она. Также Свиридова посоветовала включить в рацион больше натуральных продуктов.

"Главные элементы, которые помогают бороться со стрессом и стабилизировать нервную систему, – это магний, фолиевая кислота, а также витамины группы B. Хорошая новость заключается в том, что продукты с их содержанием можно найти на любой вкус и цвет", – отметила она.

Свиридова рекомендовала употреблять шпинат, поскольку в нем присутствуют все указанные элементы. Также в рационе должны быть орехи, бананы и гречка, добавила она.

Организм нужно отучить выполнять одни и те же действия во время стресса, подчеркнула Свиридова. Для этого можно занять руки эспандером или взять ручку и начать рисовать в блокноте, посоветовала она.

Ранее хирург Бекхан Хациев предупредил, что депрессивное состояние может способствовать изменению пищевых привычек и отсутствию физической активности, что влияет на набор веса. Он объяснил, что во время депрессии у человека увеличивается уровень кортизола, гормон стресса, что помогает накоплению жира в организме.

Специалист посоветовал при регулярном плохом настроении, утрате мотивации, появлении доминирующих негативных установок обращаться к психотерапевту и психиатру. В случае с ожирением, продолжил врач, стоит проконсультироваться с эндокринологом и бариатрическим хирургом.



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