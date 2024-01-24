Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

Фото: depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru

Человек во время похудения сможет улучшить фигуру без вреда для здоровья, если потеря веса при этом составит полкило в неделю, сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с News.ru.

"Тарелку делим так: половина овощей без крахмала. Вторую половину делим еще пополам, там находится белок (курица, индейка, рыба, яйцо, омлет). Еще одна четверть – углеводный гарнир (гречка, пшенка, перловка). Это обед или ужин, а на завтрак омлет с овощами с куском цельнозернового хлеба", – посоветовала она.

Эксперт также рекомендовала отказаться от сладкого и обратить внимание на фрукты и ягоды.

Диетолог напомнила, что питание должно оставаться трехразовым. Что касается перекусов, лучше всего подойдут йогурты, резюмировала она.

Ранее Соломатина предупредила, что быстрое похудение может привести в дальнейшем к еще большему набору веса, а также к проблемам со здоровьем.

Эксперт обратила внимание, что жир является строительным материалом, он необходим человеку, особенно в зимний период. Также диетолог призвала не отказываться от белка, поскольку это будет лишним стрессом для организма.



"Доктор 24. Темы недели": как похудеть к лету