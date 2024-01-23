Диетолог предупредила об опасных последствиях быстрого похудения

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Быстрое похудение может привести в дальнейшем к еще большему набору веса, а также к проблемам со здоровьем, предупредила диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

"Когда человек неправильно худеет, нарушаются обменные процессы. Не получая необходимые питательные вещества, человек начинает отказываться от жира, но он совершенно необходим для деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы", – объяснила она.

Эксперт обратила внимание, что жир является строительным материалом, он необходим человеку, особенно в зимний период. Также Соломатина призвала не отказываться от белка, поскольку это будет лишним стрессом для организма.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, что при похудении следует отдать предпочтение хлебу с низким гликемическим индексом, который содержит много клетчатки, белка, минеральных солей и каротиноидов. Также она отметила, что можно кушать хлебцы, салатные листья, цукини, лаваш и лепешки из бобовых.



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