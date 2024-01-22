Нутрициолог рекомендовала россиянам не отказываться от мучного

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Полностью отказываться от мучных изделий не стоит, так как в муке есть много полезных ингредиентов, которых нет в других продуктах. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на нутрициолога Екатерину Кузину.

По ее словам, из хлеба организм получает калий, магний, кальций, фосфор, витамины группы В, которые помогают нормализовать нервную и сердечно-сосудистую системы, а также витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани.

Однако нутрициолог рекомендовала не злоупотреблять белыми булками и круассанами, а белый хлеб есть в подсушенном виде. Кузина также посоветовала выбирать мучные продукты из ржаной муки, поскольку в ней на 30% больше содержания железа и на 50% – калия и магния, в отличие от пшеничной муки.

Кроме того, эксперт отметила, что в хлебобулочных изделиях из муки грубого помола находится оптимальное содержание витаминов и полезных элементов, а хлебцы изготовлены с учетом правил правильного питания – менее калорийны и содержат много пищевых волокон для удаления из организма токсинов.

Кузина добавила, что самый полезный хлеб можно сделать самостоятельно из цельного зерна без добавок, дрожжей и сахара.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, что при похудении нужно отдать предпочтение хлебу с низким гликемическим индексом, который содержит много клетчатки, белка, минеральных солей и каротиноидов. Также она подчеркнула, что можно отдать предпочтение хлебцам, салатным листьям, цукини, лавашу, лепешкам из бобовых.

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