Число вакансий для студентов в РФ выросло более чем в 3 раза в январе

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Количество вакансий для студентов в России в январе 2024 года увеличилось в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а число стажировок выросло в 2 раза. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные аналитиков "Авито Работы".

Например, в Краснодаре число вакансий для такой категории граждан в нынешнем январе увеличилось в 3,1 раза, если сравнивать с таким же периодом 2023 года. Кроме того, работодатели в Краснодаре предлагают стажировки в 3,4 раза чаще, чем год назад, говорится в материале.

По данным аналитиков, в Набережных Челнах, Сочи, Челябинске, Воронеже и Астрахани предложения на рынке труда для студентов выросли примерно в три раза. В январе 2024 года, согласно исследованию, наиболее часто в качестве стажера требовались инженеры, кредитные специалисты, помощники руководителя, повара, офис-менеджеры.

Ранее сообщалось, что число предложений от работодателей в РФ выросло на 96% в 2023 году по сравнению с данными 2022 года. Больше всего компании искали сотрудников в сфере производства, сырья и сельского хозяйства.

По словам управляющего директора сервиса "Авито Работа" Артема Кумпеля, в прошлом году количество предложений в этой сфере составило 17% от общего числа вакансий. Средняя зарплата сотрудников сегмента увеличилась на 22%, достигнув уровня 60 тысяч рублей, подчеркнул он.

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