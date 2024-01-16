Названы топ-5 отраслей в Москве и области с зарплатой более 100 тысяч рублей

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Большинство вакансий в столичном регионе с зарплатой свыше 100 тысяч рублей доступны для людей без специальной подготовки и опыта, их доля составляет 32%. Об этом Москве 24 рассказали эксперты сервиса "Работа.ру".

Отмечается, что на такой результат влияет специфика отрасли – здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы, например количества заключенных сделок, выполненных поездок или заказов. Чаще всего такие условия есть в массовых профессиях, и благодаря числу подобных предложений сфера выходит на первое место.

Второе место занимает отрасль транспорта и логистики (30% от всех предложений работы). 17% вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей предлагает производственный и агропромышленный секторы, а 10% – строительство и недвижимость. Каждое 12-е высокооплачиваемое предложение работы (8%) относится к сфере торговли.

По словам заместителя гендиректора сервиса, операционного директора сервисов "СберПодбор" и "Подработка" Александра Ветеркова, из-за дефицита кадров и низкой безработицы спрос на сотрудников в стране растет. Также каждый год увеличивается число вакансий с зарплатой выше 100 тысяч: в 2022 году прирост составил 17,3% к 2021-му, в 2023 году – 31,8% к 2022-му, указал он. Ветерков считает, что это один из главных инструментов в привлечении работников.

Он ожидает, что в этом году для россиян будет замедление темпов роста зарплат. На данный момент компании активно развивают нематериальные методы мотивации персонала, большинство работодателей увеличивают выплаты только для некоторых сотрудников, отдавая предпочтение разовым выплатам премий или вкладывая бюджет в профессиональное развитие и повышение квалификации.

Ранее сообщалось, что москвичи хотели бы получать зарплату 405 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у сотрудников производства и агропрома – в среднем 405,1 тысячи рублей в месяц. С большим отрывом вторую позицию заняли работники банковской и финансовой сфер, которые назвали желаемую зарплату в размере 255 тысяч рублей. Замыкают тройку представители IT и телекома – 252 тысячи рублей.

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