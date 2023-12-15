Наибольший рост зарплат в 2023 году оказался у педагогов и госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Наибольший рост зарплат в 2023 году показали сферы образования и культуры, а также государственной службы. Об этом сообщает газета "Известия".

Оклад специалистам указанных сфер повысили в среднем на 20% – с 45 до 54 тысяч рублей.

"Основной драйвер динамики роста зарплат – это конкуренция. Повышенный спрос наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IT-секторе, логистике", – сообщил гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

При этом самые низкие темпы роста зарплат зафиксировали с отраслях производства (+9,7%) и IT (7,1%). Заместитель гендиректора "Работа.ру" Александр Ветерков считает, что причиной подобного являются уже высокие оклады в сферах.

В свою очередь, директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков уточнил, что за 2023 год зарплатные предложения в среднем выросли на 9%. Росту способствует "инфляционная спираль", считает финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Однако, по мнению члена совета директоров FinExpertiza Агвана Микаеляна, негативная сторона повышения зарплат заключается в том, что при этом практически не растет производительность труда. Именно это провоцирует разгон инфляции.

До этого HR-специалист Зулия Лоикова назвала сферы логистики, технических производств и IT самыми доходными. Рост зарплат наблюдался у инженерного персонала из-за нехватки специалистов в области. Работодатели, продолжила эксперт, столкнулись с вопросом роста зарплат, особенно в производственных отраслях, выполняющих госзаказы.

