В РФ число открытых вакансий выросло почти на 100% в 2023 году

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Число предложений от работодателей выросло почти в два раза (+96%) в прошлом году по сравнению с данными 2022 года. Чаще всего компании искали сотрудников в сфере производства, сырья и сельского хозяйства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные аналитиков "Авито Работы".

Управляющий директор сервиса Артем Кумпель отметил, что в 2023 году лидирующую позицию по спросу на персонал заняла сфера производства, сырья и сельского хозяйства – 17% от общего числа вакансий. Кроме того, число предложений о работе в этом сегменте выросло на 86%, а средняя зарплата – на 22%, достигнув уровня 60 тысяч рублей, указал он.

Отмечается, что в 2022 году количество вакансий по сравнению с 2021-м увеличилось на 69%. Тогда сфера продаж больше всего нуждалась в сотрудниках – 13% от общего числа предложений о работе. Отрасль промышленности и сельского хозяйства же находилась на втором месте.

Также в прошлом году вакансии для специалистов сферы продаж находились на втором месте – 11% от общего числа предложений работодателей. В данной отрасли вакансий стало больше на 46%, а средние зарплаты выросли на 20%, до 42,5 тысячи рублей.

Топ-3 лидеров по спросу работодателей, как и в 2022 году, замкнула сфера строительства. В 2023 году таких вакансий было 10,7% против 8% годом ранее. Общее число вакансий увеличилось на 71%, а средняя зарплата выросла на 33%, до 80 тысяч рублей.

По словам аналитиков, большое количество предложений о работе было зафиксировано для сфер такси (9%), транспорта и логистики (9%), а также курьерской доставки (8%). В столице же в прошлом году высокий спрос работодателей был замечен в сегментах строительства (12%), продаж (10%), транспорта и логистики (9%). В 2022 году в столичный рейтинг интереса компаний отрасли вошли в другом порядке: продажи (10%), транспорт, логистика (8%) и строительство (7%).

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье большинство вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей доступны для людей без специальной подготовки и опыта. На втором месте оказалась отрасль транспорта и логистики – 30% от общего числа вакансий. 17% предложений о работе с зарплатой свыше 100 тысяч рублей предлагает производственный и агропромышленный секторы, а 10% – строительство и недвижимость. Также 8% от всех вакансий относятся к сфере торговли.

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