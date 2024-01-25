Правительство РФ направит 2 млрд рублей на поддержку студенческих проектов в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кабмин РФ выделит 2 миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов в текущем году, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, указанная сумма на 500 миллионов больше, чем в 2023 году. Кроме того, в Москве проходит конкурс "Студенческий стартап".

"Гранты в 1 миллион рублей получат 2 тысячи учащихся, пользуясь случаем, приглашаю всех попробовать свои силы в конкурсе", – передает ТАСС слова Чернышенко.

Ранее российское правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года. Там будут сформированы условия, помогающие молодым людям определиться с профессией до достижения 18 лет.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году Москва помогла столичной молодежи, участникам московских программ молодежного технологического предпринимательства создать свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркнул мэр.



Собянин: Москва – столица российского студенчества