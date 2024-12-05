Патрушев заявил о скором появлении импортного сливочного масла в России

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В ближайшее время на российских прилавках появится импортное сливочное масло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

"На ЕАЭС уже принято решение. Соответственно, сейчас уже идут закупки по импорту. Оно должно появиться скоро на прилавках. Тем не менее у нас курс доллара несколько вырос в последнее время, поэтому цена на сливочное масло может быть по импорту чуть выше", – сказал вице-премьер.

При этом он отметил, что российское сливочное масло все равно отличается более высоким качеством.

Ранее крупные изготовители молочной продукции сообщили о сокращении производства сливочного масла и отгрузки его в торговые сети. Также фирмы предупредили россиян о повышении цен на товар.

На этом фоне Минсельхоз начал работу по увеличению импорта продукта из других стран. Такой подход позволит пополнить запасы на российском рынке и стабилизировать цены.

Так, с 18 октября были запущены поставки сливочного масла из ОАЭ, а с 27 октября – из Турции.