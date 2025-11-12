В Москве открыли прием заявок на акселератор "Фабрика видеоигр"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве открыли прием заявок на шестой сезон акселератора "Фабрика видеоигр", который продлится с 12 по 28 ноября, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подать заявку на сайте Агентства креативных индустрий Москвы могут юридические лица, самозанятые, которые занимаются разработкой видеоигр, а также индивидуальные предприниматели. При этом участниками могут стать как опытные студии, так и начинающие команды.

Экспертное жюри выберет минимум 20 лучших проектов. Победители получат комплексную поддержку, например доступ к специализированной образовательной онлайн-программе для развития профессиональных и предпринимательских навыков, помощь в доработке игр и индивидуальные консультации ведущих экспертов игровой индустрии.

Финальным этапом станет питчинг – презентация проектов перед инвесторами. Она состоится 28 января 2026 года. Команды смогут получить возможность финансирования для дальнейшего развития своих идей.

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что за четыре прошлых сезона участники акселератора смогли разработать 80 пилотных версий игр в различных жанрах, от головоломок до проектов по мотивам русских сказок.

"Лучшие из них получили финансирование на общую сумму свыше 150 миллионов рублей. Сейчас эти игры готовятся к выходу на новых рынках", – подчеркнул Фурсин.

В прошлых сезонах участники представляли игры в таких жанрах, как аркада, экшен, фэнтези, визуальная новелла и многих других. Среди успешных проектов – бесплатная браузерная стратегия "НеШахматы", тактическая стратегия "Песнь копья" и киберпанк-игра Twilight Wars.

Девять игр, которые были созданы участниками акселератора, уже опубликованы на различных платформах и доступны для скачивания. Финальный питчинг "Фабрики видеоигр" состоится 28 ноября.

Отмечается, что Агентство креативных индустрий Москвы на регулярной основе проводит для участников акселератора открытые плейтесты: любой желающий может прийти и протестировать новые проекты, а также дать обратную связь разработчикам.

Помимо этого, для столичных разработчиков проводятся зарубежные бизнес-миссии. В 2025 году они посетили семь крупнейших видеоигровых выставок в таких странах, как Китай, Япония, Индонезия, Белоруссия, Саудовская Аравия, Египет и Индия. До конца года они посетят Южную Корею.

Ранее стало известно, что первая Московская международная неделя видеоигр пройдет с 27 по 30 ноября. Мероприятие объединит более 330 площадок, включая компьютерные клубы, магазины электроники и профильные учебные заведения. Отечественные и зарубежные эксперты проведут около 200 выступлений.

