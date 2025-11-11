Представители более 20 стран примут участие в столичной Неделе видеоигр

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Первая Московская международная неделя видеоигр пройдет с 27 по 30 ноября. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие объединит более 330 площадок, включая компьютерные клубы, магазины электроники и профильные учебные заведения.

"Москва впервые проведет такое крупное для индустрии видеоигр событие. Участие в нем уже подтвердили представители российского рынка и еще 20 стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан", – подчеркнула вице-мэр.

Всего отечественные и зарубежные эксперты проведут около 200 выступлений, которые войдут в деловую программу в инновационном центре "Сколково". В частности, они обсудят перспективы развития отрасли, инструменты продвижения, меры поддержки и возможности создания виртуальных миров, отражающих национальные особенности и культурное наследие, обратила внимание Сергунина.

Деловая часть мероприятия будет разделена на четыре тематических блока. В первом, "Технологии индустрии", расскажут об основных этапах разработки игр – от идеи до готового продукта, а также о маркетинговых стратегиях.

В рамках трека "Игрок решает все" участники обсудят, как удерживать интерес пользователей на долгосрочной основе и какие специалисты необходимы индустрии.

Блок "Игровая экосистема" будет сосредоточен на государственной поддержке и стратегическом партнерстве, а также рассмотрит правовые аспекты видеоигрового бизнеса и истории успеха небольших команд. Четвертый блок, "Тренды индустрии", будет посвящен будущему видеоигр.

Параллельно с деловой программой будет работать выставка столичных компаний, где пройдут презентации новых проектов и открытые тестирования игр.

Вместе с тем на сотнях площадок города пройдут мастер-классы по созданию игр, показы фильмов, лекции и кибертурниры, в которых участие примут компьютерные клубы из 83 регионов страны.

Помимо этого, одним из ключевых событий станет "Ночь видеоигр", где будет организована зона ретроигр с классическими приставками. Там же пройдут соревнования по современным видео- и настольным играм.

В конце сентября в Москве утвердили перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий. В список вошли проект "Москва – город кино", создание кластера видеоигр и анимации, а также проведение международных мероприятий.

Спустя месяц Сергей Собянин озвучил цифру студий, прошедших отбор на получение статуса резидента кластера видеоигр и анимации. Их количество достигло 33.

