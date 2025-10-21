Московских разработчиков видеоигр и ПО выведут на китайский рынок

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Московским IT-компаниям помогут выйти на китайский рынок. При поддержке города столичные цифровые продукты появятся в 15 крупнейших магазинах приложений, в том числе Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps и Tencent MyApp.

Реализацией проекта займется Московский экспортный центр (МЭЦ), на сайте которого можно будет оформить заявку. Подать ее могут разработчики программного обеспечения (ПО), мобильных приложений и видеоигр, которые зарегистрированы на территории столицы более 6 месяцев.

По итогам отбора комиссия выберет 9 компаний, 5 из них будут из сферы разработки ПО и 4 – из индустрии видеоигр. Участников программы отберут по результатам экспертной оценки.

Компании получат полный комплекс поддержки – от перевода интерфейсов и юридического сопровождения до интеграции локальных платежных систем и организации маркетинговых мероприятий.

Разработчики видеоигр смогут воспользоваться специальными условиями, которые включают адаптацию сюжетов и игровых механик для китайского рынка, а также внедрение мер по защите от пиратства и взлома.

МЭЦ был создан правительством Москвы в 2017 году для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки для продвижения на зарубежных рынках. Организацию курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

Ранее сообщалось, что за последние 2,5 года инновационные проекты Москвы привлекли внимание делегаций из 27 стран. В частности, интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях.