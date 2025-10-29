Участники проекта "Сделано в Москве" представят товары на неделе интерьера и дизайна

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные бренды смогут представить свою продукцию на стенде программы "Сделано в Москве" в рамках VII Московской недели интерьера и дизайна. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что прием заявок на участие уже идет и продлится до 10 ноября. Событие пройдет с 11 по 14 декабря на ВДНХ.

"Стенд "Сделано в Москве" по традиции займет центральное место в экспозиции. Его площадь составит 150 квадратных метров. Здесь разместят мебель, предметы декора, светильники, посуду и другие товары столичного производства, проведут мастер-классы и деловые встречи", – рассказала Сергунина.

Заммэра добавила, что экспертной комиссией будет отобрано 50 брендов, которые смогут не только разместить товары на стенде, но и получить рекламное сопровождение. Другие участники разместят товары в общих зонах и на индивидуальных стендах.

Площадка будет поделена на четыре тематических секции, в которых будут представлены товары для дома, офиса, городских пространств и мест общественного отдыха, включая рестораны, игровые центры и гостиницы.

Ранее сообщалось, что в VII Московской неделе интерьера и дизайна компании смогут заключить новые договоры, найти потенциальных партнеров и расширить аудиторию. Программа включает в себя дискуссии, в ходе которых эксперты поделятся опытом. Посетители смогут побывать на лекциях и мастер-классах, а также оценить и приобрести товары.

