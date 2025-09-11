Открылся прием заявок на участие в Московской неделе интерьера и дизайна

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице стартовал прием заявок на участие в VII Московской неделе интерьера и дизайна, которая пройдет с 11 по 14 декабря на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Регистрация в онлайн-формате будет открыта до 26 октября. Мероприятие соберет производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта не только из России, но и других стран.

По словам вице-мэра, компании-участники получат возможность представить свои коллекции на одной из крупнейших выставочных площадок в стране, найти потенциальных партнеров, заключить новые договоры и расширить свою аудиторию.

"Чуть больше чем за три года проект привлек порядка 730 тысяч посетителей", – обратила внимание Сергунина.

Программа включает десятки дискуссий, в рамках которых российские и зарубежные эксперты смогут обсудить последние тенденции в отрасли и поделиться опытом. Посетители, в свою очередь, смогут побывать на мастер-классах и лекциях.

Там же будет организована выставка современных образцов мебели, текстиля и декора, где гости смогут оценить и, при желании, приобрести понравившиеся товары.

Предыдущее мероприятие прошло в мае этого года и собрало более 84 тысяч гостей. Участие в нем приняли более 1,2 тысячи компаний, из которых больше половины – московские предприниматели.

При этом общая выручка компаний-экспонентов из столицы с 2021 по 2024 год увеличилась на 20%. Благодаря тому что свою продукцию демонстрируют также зарубежные компании, гости смогли увидеть работы 46 организаций и дизайнеров из 15 государств мира.