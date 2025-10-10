Трамп поблагодарил Путина после его слов об усилиях США по решению кризисов и проблем

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за его слова об усилиях лидера Соединенных Штатов по решению кризисов в мире. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее президент РФ заявил, что Трамп действительно работает над вопросами достижения мира, в том числе по таким кризисам, которые длятся десятилетиями.

"Спасибо вам, президент Путин!" – высказался глава США, прикрепив к публикации цитаты и видео выступления российского коллеги.

До этого стало известно, что Нобелевскую премию мира 2025 года вместо Трампа вручили лидеру оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо. Политик получила награду за усилия по продвижению демократических прав венесуэльского народа и борьбу за "мирный и справедливый переход от диктатуры к демократии".

Путин в ответ на это сказал, что Нобелевский комитет уже не раз присуждал премию мира тем, кто в действительности ничего не сделал для мира. По словам российского лидера, такие решения нанесли огромный ущерб авторитету этой премии.

Отвечая на вопрос журналистов о том, достоин ли американский президент Нобелевской премии, Путин заявил, что не ему решать, кому присуждать награду. Однако глава государства подчеркнул, что Трамп искренне стремится разрешить конфликт на Украине. При этом Москва и Вашингтон понимают, куда надо двигаться, чтобы прекратить конфликт мирными средствами.

