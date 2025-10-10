Форма поиска по сайту

10 октября, 17:53

Политика
Запад должен понять, что Украина для него потеряна – СМИ

Фото: depositphotos/JaneUK

Западным странам стоит понять, что Украина для них потеряна, сообщает American Thinker.

Автор статьи напомнил, что Владимир Путин с начала СВО посылал Западу четкий сигнал, что любые попытки расширения влияния НАТО на восток спровоцируют ответ.

"Украина потеряна для Запада <...> Любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будет встречена силой", – говорится в материале.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что США и Европа хотят захватить Украину ради ее финансовых активов и природных ресурсов. По его мнению, в основе западной политики в отношении Украины в первую очередь лежат вопросы власти и экономической выгоды.

При этом Европа не может оказать давление на РФ без помощи Соединенных Штатов, подчеркивал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий.

Лавров заявил, что Запад не сможет победить Россию, используя Киев в качестве тарана

