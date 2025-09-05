Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Европа в данный момент времени не может оказать давление на Россию без помощи США. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий, что видно на примере кризиса на Украине.

"Мы зависим от американской помощи, мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата (Шанхайская организация сотрудничества. – Прим. ред.)", – сказал он в интервью каналу на YouTube партии "Христианско-демократический союз".

Однако, добавил канцлер ФРГ, Европа пытается вновь сплотиться и в этом процессе важную роль играет Германия. Кроме того, Мерц признал, что его внешнеполитическая активность наталкивается на критику внутри страны.

"Но немецкий канцлер не будет выполнять свои обязанности должным образом, если не будет одинаково активно заниматься внешней политикой, европейской политикой и внутренней политикой, чтобы гарантировать, что наша страна живет мирно, свободно и обеспеченно", – заключил он.

В свою очередь, политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес считает, что Европе по-прежнему нравится важничать, передает радио КП. По его словам, Россия неоднократно давала понять, что ни при каких обстоятельствах не допустит присутствия военных НАТО на украинской территории.

"После окончания боевых действий никаких европейских армий в разоренной стране не будет, и дальнейшее позерство доведет лишь до еще большей беды", – отметил эксперт в статье для The European Conservative.

Как ранее сообщила Служба внешней разведки России, политические элиты ФРГ обеспокоены маниакальным стремлением Мерца к реваншу и опасаются, что использование крылатых ракет Taurus на Украине может вызвать ответный удар.

По полученным СВР данным, у многих европейских экспертов вызывает недоумение жесткая антироссийская политика канцлера на фоне диалога России и США.

До этого Мерц заявлял, что Берлин находится в состоянии конфликта с Москвой. С его слов, Россия якобы дестабилизирует ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети.

