Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. Она высказалась по этому поводу в своем телеграм-канале.

"Истощилка не выросла, хер (herr. – нем. господин. – Прим. ред.) Мерц", – указала дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призывал не обращать внимания на мнение Мерца, который допустил за последнее время много нехороших заявлений в отношении Владимира Путина.

Кроме того, канцлер заявлял, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, Москва якобы дестабилизирует Берлин и проводит операции по вмешательству через соцсети. Он указал, что службы разведки ежедневно докладывают об "атаках на инфраструктуру и оказании влияния на общественное мнение со стороны РФ".

Мерц также согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего Путина "хищником у дверей Европы".

