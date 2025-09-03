Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил за последнее время много нехороших заявлений в отношении Владимира Путина, поэтому на его мнение можно не обращать внимания. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова Мерца о том, что Женева является подходящим местом в качестве переговорной площадки по Украине.

Ранее канцлер заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. По его словам, Москва якобы дестабилизирует Берлин и проводит операции по вмешательству через соцсети. Службы разведки ежедневно докладывают об "атаках на инфраструктуру и оказание влияния на общественное мнение со стороны РФ", сказал Мерц.

Более того, он согласился со словам французского лидера Эммануэля Макрона, назвавшего Путина "хищником у дверей Европы".

В МИД России, комментируя заявление Макрона, отметили, что он зачастую делает заявления, выходящие за грань приличия и здравого смысла. В ведомстве подчеркнули, что именно Франция является настоящим хищником, значительно повлиявшим на украинский кризис.

