Фото: Pool via AP/Manon Cruz

Политические элиты ФРГ обеспокоены маниакальным стремлением канцлера Фридриха Мерца к реваншу и опасаются, что использование крылатых ракет Taurus на Украине может вызвать ответный удар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Согласно поступающим в СВР данным, у многих европейских экспертов вызывает недоумение жесткая антироссийская политика канцлера на фоне продвижения диалога России и США по урегулированию украинского кризиса.

"Канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом", – рассказали в пресс-бюро СВР.

Там уточнили, что "жажда мести" росла в Мерце с детства, а после начала карьеры в политике приобрела форму "всепоглощающей страсти". Однако даже партнеры Мерца по правящей коалиции помнят, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев. Если использование Taurus вызовет ответную реакцию, то вся территория Германия окажется в зоне риска, отметили в СВР.

В службе напомнили, что Мерц после избрания на свой пост гарантировал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставление Taurus для ударов по российской территории. Он учитывает риски прямого вовлечения страны в боевые действия против России, из-за чего распорядился максимально скрыть причастность Германии к поставкам на Украину такого оружия. С комплектующих ракет убирают заводскую маркировку, а также заменяют отдельные детали, пояснили в СВР.

Мерцу "никуда не деться" от того, что управлять ракетами будут командированные на Украину немецкие военные, так как обучать украинцев "слишком долго", добавили в пресс-бюро службы.

Ранее Мерц сказал, что Берлин находится в состоянии конфликта с Москвой. С его слов, Россия якобы дестабилизирует ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети.

Владимир Путин назвал эти оскорбления попыткой снять с коллективного Запада ответственность за трагедию на Украине.

