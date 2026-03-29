ТАСС: суд арестовал заммэра Челябинска Астахова

Тракторозаводский районный суд Челябинска арестовал заммэра города Александра Астахова по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

"Судом Астахову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 мая", – рассказал собеседник агентства.

По аналогичному делу был также арестован на два месяца начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Вадим Храмцов.

О задержании Астахова и начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова стало известно накануне, 28 марта. Последний также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как уточнили в силовых структурах региона, Астахов и Храмцов нанесли городскому бюджету ущерб на сумму 150 миллионов рублей путем махинаций при заключении контрактов между контрольными компаниями и водоканалом.