Сальдо заявил, что Украина превращает Херсон в военную базу

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что Херсон стал похож на военную базу из-за действий украинских солдат.

По словам главы региона, гражданской жизни в Херсоне становится все меньше, коммунальная инфраструктура изнашивается и разрушается. При этом он отметил, что люди не видят полноценного восстановления города.

"Киевские власти в первую очередь заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание", – добавил Сальдо.

Он также предложил спокойно относится к словам украинской стороны, которая говорит про "заботу о Херсоне".

"Реальность другая. Город используют как военный ресурс, а мирные жители там живут в состоянии постоянного давления и страха", – заключил губернатор региона.

Херсон в обязательном порядке будет российским городом, это лишь вопрос времени, указывал ранее губернатор региона. При этом он подчеркивал, что Каховское водохранилище также будет восстановлено. По словам Сальдо, все ремонтные работы начнутся после завершения украинского конфликта.

