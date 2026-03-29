Песков заявил, что "Совет мира" выглядит менее актуальным на фоне войны в Иране

Концепция "Совета мира" выглядит менее актуальной, чем прежде, на фоне агрессии США на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Россия пока не приняла решения по вступлению в указанное сообщество, созданное по инициативе американского лидера Дональда Трампа. По мнению политика, "надо дождаться, чем все закончится".

Американо-израильская агрессия на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и для ситуации в регионе. Это влияние будет долгосрочным, считает пресс-секретарь президента России.

"Сейчас нужно просто набраться терпения и дальше смотреть, какие именно будут последствия", – добавил он.

"Совет мира" был учрежден в конце январе в качестве временного органа управления в секторе Газа. Планировалось, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.