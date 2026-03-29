Форма поиска по сайту

Новости

29 марта, 10:47

Политика

Песков заявил, что "Совет мира" выглядит менее актуальным на фоне войны в Иране

Фото: kremlin.ru

Концепция "Совета мира" выглядит менее актуальной, чем прежде, на фоне агрессии США на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Россия пока не приняла решения по вступлению в указанное сообщество, созданное по инициативе американского лидера Дональда Трампа. По мнению политика, "надо дождаться, чем все закончится".

Американо-израильская агрессия на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и для ситуации в регионе. Это влияние будет долгосрочным, считает пресс-секретарь президента России.

"Сейчас нужно просто набраться терпения и дальше смотреть, какие именно будут последствия", – добавил он.

"Совет мира" был учрежден в конце январе в качестве временного органа управления в секторе Газа. Планировалось, что он также будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива.

политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика