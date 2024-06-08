Кобяков: на ПМЭФ заключено 982 соглашения на 6,4 триллиона рублей

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Свыше 980 соглашений на сумму в размере 6,4 триллиона рублей подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, передает ТАСС.

Участие в мероприятиях ПМЭФ приняли более 21 тысяч участников из 139 стран. При этом, как утверждает Кобяков, эти показатели и общий интерес к форуму превысили доковидный уровень.

"Это говорит о том, что международная экономическая активность восстанавливается, несмотря ни на что", – подчеркнул он.

Кроме того, как утверждает ответственный секретарь оргкомитета форума, США, которые создавали препятствия для участия в ПМЭФ представителям разных стран, только лишь сделали рекламу этому мероприятию.

"США запрещали приезжать, снимали с рейсов желающих приехать на Петербургский форум граждан самых разных стран", – уточнил Кобяков.

ПМЭФ-2024 проходил в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Темой в этом году стала "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Речь президента РФ была посвящена экономике страны.

