Четверых пострадавших после обстрела села в Херсонской области направили на лечение в Крым

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Четверо пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины по территории села Садовое в Херсонской области были направлены в Крым для прохождения специализированного лечения. Об этом рассказали представители Минздрава региона.

"Минздрав Херсонской области направил четверых пострадавших из Скадовской центральной городской больницы на специализированное лечение в медучреждение Крыма", – сказано в телеграм-канале министерства.

Боевики украинских сил обстреляли село поздним вечером. Удар привел к разрушению здания магазина, в котором в момент атаки находились посетители и сотрудники. В результате обстрела погибли 22 мирных жителя, еще 15 человек получили ранения.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 9 и 10 июня в регионе днями траура. В этот период будут отменены все массовые и развлекательные мероприятия. Также в области приспустят флаги государственные и общественные организации.

Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту совершения формированиями ВСУ теракта в селе Садовое. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ выяснить, кто именно отдал приказ о данном обстреле, а также установить личности всех, кто приводил его в исполнение.

