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08 июня, 09:30

Происшествия

ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS

ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS

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Подъезд дома обрушился в Луганске после обстрела со стороны Украины

Растет число пострадавших в результате обстрела Луганска со стороны Украины. В списках раненых на данный момент уже больше сорока человек, среди них есть дети. Четверо местных жителей погибли.

По городу было нанесено не менее шести ударов ракетами западного производства. Большую часть из них удалось сбить еще на подлете. Около разрушенного дома постоянно дежурят машины реанимации и скорой помощи, МЧС по-прежнему разбирают завалы, и вероятность найти живого человека по-прежнему велика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионыИван Савинов
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