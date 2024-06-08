В Херсонской области объявили траур после трагедии в селе Садовое

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

В связи с гибелью 22 мирных жителей села Садовое Херсонской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в регионе днями траура были объявлены 9 и 10 июня. Об этом решении сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Владимир Сальдо.

В течение этих дней на территории региона не будут проводиться все ранее запланированные массовые и развлекательные мероприятия. Также в области приспустят флаги государственные и общественные организации.

"Херсонщина скорбит по своим землякам, мирным гражданам, подло убитым украинскими террористами. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", – отметил в публикации Сальдо.

Он также пообещал, что все виновные в произошедшем понесут заслуженное наказание.

Украинские формирования нанесли удар по территории села поздним вечером. В результата обстрела было разрушено здание магазина, в котором в момент атаки находились посетители и сотрудники. Удар привел к смерти 22 мирных жителей, еще 15 человек были ранены.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее, заявив, что мировое сообщество должно осознавать, что в атаках по территории Херсонской области и Луганска прослеживается "натовский почерк".

Дипломат также обратила внимание, что полетные задания дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, формируются при участии американских и британских военных.

Также сообщалось, что сотрудники Следственного Комитета РФ завели уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками теракта в селе Садовое. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ выяснить, кто отдавал приказ об атаке, а также установить личности всех тех, кто привел его в исполнение.