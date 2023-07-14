Врач рассказал, с чем опасно сочетать алкоголь

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Алкоголь не следует сочетать с цитрусовым соком, так как последний усиливает повреждающее действие спиртного на печень и организм в целом. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

"Многие любят намешать какой-нибудь коктейль с грейпфрутовым или соком других цитрусовых. Но в печени цитрусы конкурируют с алкоголем за то, чтобы быстрее всосаться и вывестись. В итоге токсические вещества обезвреживаются с меньшей скоростью. То есть с цитрусовыми алкоголь оказывает большее повреждающее воздействие на печень и организм в целом, чем без них", – предупредил специалист.

Также спиртное не рекомендуется закусывать жирными и острыми продуктами. "Острые продукты разъедают слизистую, делают ее более проницаемой. Алкоголь моментально всосется, и его концентрация сразу станет огромной", – подчеркнул Вялов.





Сергей Вялов кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Если человек съест более 100 граммов жирной пищи вместе с алкоголем, то это сделает сок поджелудочной железы более густым. Все забьется, и возникнет панкреатит.

Сладкие продукты лучше не сочетать с алкоголем, содержащим дрожжи, например с пивом. "Потому что это все начнет бродить в животе и на следующий день будет диарея. Произойдет избыточный рост микробов в кишечнике, и они уже сделают свое дело. Могут даже вызвать там воспаление", – заключил гепатолог.

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