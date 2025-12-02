Форма поиска по сайту

02 декабря, 12:24

Происшествия

Житель Подмосковья осужден на 9 лет за приготовление к теракту во Внуково

Фото: depositphotos/AndreyPopov

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителям Подмосковья Николая Агапова к 9 годам лишения свободы по делу о приготовлении к теракту во Внуково. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в августе прошлого года мужчина, находясь рядом с аэропортом, сфотографировал территорию Внуково и отправил снимки с помощью мессенджера соучастнику.

Помимо этого, 20 февраля 2025 года злоумышленник извлек из тайника на старом кладбище в Климовске БПЛА с самодельным взрывным устройством (СВУ), отвез дрон в гараж, расположенный в Подольске, а после хранил беспилотник для дальнейшего использования.

Мужчина, как указали в прокуратуре, планировал поразить объекты воздушных судов, которые выполняли полеты из аэропорта. Довести задуманное до конца мужчине не удалось, так как 24 февраля он был задержан сотрудниками УФСБ России по Москве и Подмосковью.

В результате злоумышленник был признан виновным в приготовлении к совершению теракта и в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств и веществ. Он осужден на 9 лет, из которых первые 3 года ему предстоит отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Помимо этого, мужчине назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства был взыскан 1 миллион рублей, который был получен от продажи машины, используемой злоумышленником для совершения преступления.

Ранее в Подмосковье был задержан россиянин, который пытался совершить теракт на магистральном газопроводе. Его поймали с поличным, когда он планировал пробурить грунт над трубопроводом для установки СВУ.

После выполнения задания мужчина хотел выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину. Свою вину задержанный признал и раскаялся. Он пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы.

Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье

