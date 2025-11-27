Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту приговорены к пожизненному сроку

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Южный окружной военный суд приговорил 8 фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.

Суд признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств.

Первые годы осужденные проведут в тюрьме. О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.

Кроме того, суд взыскал с подсудимых более 7 миллиардов рублей по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным следствия, взрывчатка находилась в грузовике. В результате взрыва погибли 4 человека, также были разрушены 2 автомобильных пролета.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о терроризме. Спустя время российские спецслужбы задержали 8 причастных, которым затем предъявили обвинение.

Как отметил глава СК РФ Александр Бастрыкин, за подготовку и организацию преступления отвечала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством председателя ведомства Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).