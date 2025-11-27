27 ноября, 12:04Происшествия
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту приговорены к пожизненному сроку
Южный окружной военный суд приговорил 8 фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы, передает ТАСС.
Суд признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна (все внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) виновными в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств.
Первые годы осужденные проведут в тюрьме. О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.
Кроме того, суд взыскал с подсудимых более 7 миллиардов рублей по искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.
Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным следствия, взрывчатка находилась в грузовике. В результате взрыва погибли 4 человека, также были разрушены 2 автомобильных пролета.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о терроризме. Спустя время российские спецслужбы задержали 8 причастных, которым затем предъявили обвинение.
Как отметил глава СК РФ Александр Бастрыкин, за подготовку и организацию преступления отвечала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством председателя ведомства Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).
