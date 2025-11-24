Оnet.pl: в Польше освобождены четверо подозреваемых в диверсии украинцев

Фото: ТАСС/EPA/PRZEMYSLAW PIATKOWSKI

Четверо граждан Украины, подозреваемых в причастности к подрыву железной дороги, освобождены. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на польский интернет-портал onet.pl.

Среди освобожденных – водитель, который подвозил подозреваемых. Уточняется, что украинцы длительное время жили в Польше и не были знакомы друг с другом.

Подрыв ж/д полотна произошел 16 ноября в районе города Жичин. Министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в случившемся Россию.

Позже премьер-министр страны Дональд Туск сказал, что к взрыву причастны двое украинцев, которые, с его слов, якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. Затем правоохранители задержали еще четверых граждан Украины.

По версии следствия, основные подозреваемые покинули Польшу через пограничный пункт в Тересполе и направились в Белоруссию. В связи с этим Туск потребовал от Минска их выдать.