Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым завершилось в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прощание с российским модельером Вячеславом Зайцевым подошло к концу в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове. Деятеля отпели в красном костюме.

После отпевания священник рассказал, что модельер очень любил этот храм и посещал его на протяжении 15 лет.

"Обычно отпевают в белых одеждах, но мы приняли решение отпевать в красном, потому что Вячеслав Михайлович любил этот цвет. Он с любовью ко всем относился. В этом храме будем его всегда помнить", – поделился священник.

30 апреля Зайцев умер в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Деятель был частично парализован, не мог самостоятельно передвигаться.

Соболезнования семье Зайцева выразил Владимир Путин. В сообщении он упомянул талант модельера, а также щедрость его души. Соболезнования выразила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище. Сын деятеля Егор рассказал, что его отец попросил похоронить его на территории усадьбы в Щелкове, в которой провел много лет.

Проститься с Зайцевым приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, шоумен Сергей Зверев, член Российской академии художеств Татьяна Михалкова, певец Бедрос Киркоров, а также родные и близкие мэтра.

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