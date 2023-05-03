Сын Зайцева объяснил, почему решил похоронить отца в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор заявил, что его отец сам попросил похоронить его на территории усадьбы, в которой провел много лет. Участок расположен в подмосковном городе Щелково, передает Пятый канал.

Сын модельера подчеркнул, что Щелково заслужило, чтобы Зайцев был похоронен там, ведь он прожил в нем 30 лет. По его словам, там расположен роскошный храм. Вместе с этим Зайцев-младший отметил, что модельер будет похоронен на Жегаловском кладбище, а не рядом с усадьбой. Наследник объяснил это желанием не прятать отца от всех.

"Простимся скромно, все-таки день похорон, день прощания, но зато ему будет приятно, он будет рад, потому что его дух там везде. Он будет смотреть и радоваться, что близкие к нему пришли именно туда. Устраивать пир во время чумы – отец бы этого не простил", – подчеркнул Зайцев-младший.

30 апреля российский модельер ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Зайцев был частично парализован, не мог самостоятельно передвигаться, у него также присутствовали нарушения речи.

Соболезнования родственникам деятеля выразил Владимир Путин. В обращении он упомянул талант Зайцева, а также щедрость его души.

Официальная церемония прощания с мэтром пройдет 4 мая в 12:00 в соборе Троицы Живоначальной по адресу Пролетарский проспект, 8, строение 1.

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