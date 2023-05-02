13:38Культура
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Вячеслава Зайцева
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующая телеграмма президента, направленная родным и близким модельера, опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. <...> Светлая память об этом замечательном мастере и созидателе навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, друзей, учеников", – написал глава государства.
Он отметил, что Зайцев был талантливым и душевно щедрым человеком, который посвятил свою жизнь творчеству. Также президент добавил, что модельер внес большой вклад в развитие российской модной индустрии, а его работы радовали людей и дарили им красоту.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. Его наряды носили политики, телеведущие, спортсмены, артисты и даже космонавты. В 80-е работы модельера можно было увидеть на подиумах Парижа и Флоренции.
Зайцев являлся лауреатом Государственной премии и народным художником России. Также он был ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале.
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