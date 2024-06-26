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26 июня, 13:00

Культура

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о поколениях актеров

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о поколениях актеров

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Художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов рассказал, что в состав труппы входят выдающиеся артисты советского кинематографа, в том числе Игорь Костолевский, Светлана Немоляева, Ольга Прокофьева и Евгения Симонова. Вместе с ними на сцену выходят мощные представители следующего актерского поколения – Анна Ардова, Дарья Повереннова и Вячеслав Ковалев.

Как признался Перегудов, он подбирает молодых актеров так, чтобы они не были похожи на тех, кто уже есть в труппе. Таким образом, артисты театра не будут терять роли.

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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