Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал о результатах своей работы

Худрук Театра Маяковского Егор Перегудов рассказал, что за время его работы в течение двух сезонов театр выпустил 13 премьерных спектаклей. В них было задействованы 80 артистов труппы из 86.

Кроме того, в театре все еще показывают популярную постановку "Истории", созданную специально к 100-летию театра. В ней за один вечер зрители могут увидеть практически всех народных и большую часть заслуженных артистов труппы.

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.