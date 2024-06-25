Певец Сергей Мазаев перечислил важные в его жизни вещи

Музыкант, лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев отметил, что считает важными в своей жизни эмпатию, здравый смысл и дружбу. Кроме того, он уверен, что для эволюции человеку необходимо много читать и учиться у умных людей.

Без этого, по его мнению, люди будут имитировать поведение взрослых и делать только то, что у них инстинктивно получается.

Большое интервью с Сергеем Мазаевым выйдет во вторник, 25 июня, в эфире телеканала Москва 24.

