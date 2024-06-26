Театр Российской армии завершил 94-й сезон концертом для москвичей

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Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) завершил 94-й театральный сезон концертом для москвичей. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор театра Милена Авимская.

"Наш театр становится ближе москвичам, когда мы слышим их запросы и реагируем на них. В сентябре мы откроем двери для всех, кто интересуется его творчеством, историей и работой", – отметила Авимская.

По словам директора театра, в 95-м сезоне пройдут четыре премьеры на Большой сцене, чего не было прежде. Она добавила, что традиция выездных концертов и спектаклей сохранится.

В 2023 году ЦАТРА проводил мероприятия на разных площадках: в парке "Патриот", на международной выставке-форуме "Россия", в Парке Горького, в геронтологическом центре "Левобережный", а также в школах и культурных центрах. Кроме того, артисты театра выступают в зоне спецоперации. Авимская назвала это долгом театра перед теми, кто защищает Родину.

Концерт, приуроченный к закрытию сезона, состоялся под открытым небом на центральной лестнице театра. Мероприятие провели артисты Тимур Еремеев и Жанетт Гурская. Труппа театра исполнила популярные песни в поп-, рок- и фолк-стилях.

Ранее Евгений Герасимов заявил, что как художественный руководитель Театра сатиры первым делом планирует поставить спектакль "Женитьба Фигаро". По его словам, на главную роль в постановке, которую когда-то играл Андрей Миронов, он хочет пригласить внука великого артиста. Также в планах Герасимова поставить спектакли "Ревизор" и "Кабала Святош".