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26 июня, 17:09

M24.RU

Вручение премии "Золотая маска" прошло в театре имени Вахтангова

Вручение премии "Золотая маска" прошло в театре имени Вахтангова

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Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" прошла в театре имени Евгения Вахтангова.

Театральный обозреватель "Сити" Давид Виннер и ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова посетили мероприятие и пообщались с президентом премии Владимиром Машковым, а также другими деятелями культуры.

В этом году жюри отсмотрело постановки из 21 города России. На конкурс было заявлено почти 1,2 тысячи спектаклей, из них только 115 вошли в лонг-лист.

За победу в разных номинациях боролись 40 театров и 184 театральных деятеля.
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Фестиваль "Солома"
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