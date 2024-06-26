Вручение премии "Золотая маска" прошло в театре имени Вахтангова

Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая маска" прошла в театре имени Евгения Вахтангова.

Театральный обозреватель "Сити" Давид Виннер и ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова посетили мероприятие и пообщались с президентом премии Владимиром Машковым, а также другими деятелями культуры.

В этом году жюри отсмотрело постановки из 21 города России. На конкурс было заявлено почти 1,2 тысячи спектаклей, из них только 115 вошли в лонг-лист.

За победу в разных номинациях боролись 40 театров и 184 театральных деятеля.