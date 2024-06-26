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26 июня, 16:45

Культура

Худрук Театра Маяковского Перегудов объяснил, почему театр – дело молодых

Худрук Театра Маяковского Перегудов объяснил, почему театр – дело молодых

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По мнению художественного руководителя Театра Маяковского Егора Перегудова, руководить театрами должны молодые люди. Он объясняет это тем, что глава актерского коллектива должен иметь достаточно сил, здоровья и азарта для творческого развития.

Перегудов отметил, что более зрелые руководители в определенном возрасте начинают хотеть спокойствия, но не представляют своей жизни на другой работе, поэтому долгое время не допускают прихода молодых профессионалов.

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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