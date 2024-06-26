Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 14:45

Культура

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал, каким видит театр

Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал, каким видит театр

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По мнению художественного руководителя Театра Маяковского Егора Перегудова, настоящий театр должен быть "живым, эмоциональным, попадающим в зрителя и разным по своей эстетике". Это дает возможность совершать всевозможные высказывания на сцене.

Также Перегудов рассказал о недавно открывшемся арт-пространстве в зрительском буфете, который вернули на историческое место. В нем артисты проводят различные мероприятия, например, концерт "Поэзия Маяка".

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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