Худрук Театра Маяковского Перегудов рассказал, каким видит театр

По мнению художественного руководителя Театра Маяковского Егора Перегудова, настоящий театр должен быть "живым, эмоциональным, попадающим в зрителя и разным по своей эстетике". Это дает возможность совершать всевозможные высказывания на сцене.

Также Перегудов рассказал о недавно открывшемся арт-пространстве в зрительском буфете, который вернули на историческое место. В нем артисты проводят различные мероприятия, например, концерт "Поэзия Маяка".

Большое интервью с Егором Перегудовым выйдет в среду, 26 июня, в эфире телеканала Москва 24.

