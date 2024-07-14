"Киноулица": Владимир Носик

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Владимиром Носиком советскую комедию "О бедном гусаре замолвите слово" и те места Москвы, в которых снимался этот фильм: усадьбу "Братцево", усадьбу "Кусково" и Воробьевы горы.

Владимир Носик расскажет, как гусары шутили на съемках, почему Евгений Леонов не мог попасть в цель из лука и как Эльдар Рязанов оберегал артистов от негатива кинобоссов.



Подробнее – в программе "Киноулица".