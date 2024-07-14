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14 июля, 12:00

Культура

"Киноулица": Владимир Носик

"Киноулица": Владимир Носик

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом РФ Владимиром Носиком советскую комедию "О бедном гусаре замолвите слово" и те места Москвы, в которых снимался этот фильм: усадьбу "Братцево", усадьбу "Кусково" и Воробьевы горы.

Владимир Носик расскажет, как гусары шутили на съемках, почему Евгений Леонов не мог попасть в цель из лука и как Эльдар Рязанов оберегал артистов от негатива кинобоссов.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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