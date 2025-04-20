Корабль "Союз МС-26" с российскими космонавтами вернулся на Землю

Фото: телеграм-канал "Роскомос"

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и астронавт NASA Дональд Петтит вернулись на Землю, сообщает "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-26" с космонавтами на борту приземлился в 04:20 мск приземлился в районе казахстанского города Жезказган. К месту посадки были выдвинуты группы спасателей, которые помогают членам экипажа выбраться из спускаемого аппарата.

Экипаж работал в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года. За это время они выполнили свыше 40 экспериментов и совершили один выход в открытый космос, во время которого установили на станцию спектрометр Монитор всего неба.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе своего выступления на концерте в честь Дня космонавтики заявил, что все аспекты деятельности госкорпорации "Роскосмос" будут охвачены государственной поддержкой. Мантуров отметил, что Россия последовательно увеличивает свою орбитальную спутниковую группировку. В данный момент она состоит из более чем 220 космических аппаратов научного и социально-экономического назначения.