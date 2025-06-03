В "Роскосмосе" назвали внутренним делом США смену кандидатуры на пост главы NASA

Фото: depositphoto/adameq2

Замена кандидатуры на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) является внутренним делом США. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Кого назначат, с тем и будем работать. <…> Значит, будет глава NASA, с которым будем настраивать взаимодействие", – цитирует РИА Новости Баканова.

Он также напомнил, что у России и США совместные пилотируемые миссии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что заменяет кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA.

Администрация президента США также решила прекратить разработку миссии по доставке марсианского грунта на Землю. В пояснительной записке к бюджету на 2026 год говорилось, что проект Mars Sample Return был признан слишком дорогостоящим и устаревшим.

Изначально планировалось, что он станет первой попыткой доставить образцы марсианского грунта на Землю. В результате реализация проекта откладывается как минимум до 2030-х годов.