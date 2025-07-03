Корабль "Прогресс МС-31" успешно выведен на орбиту

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""

Транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС-31" отделился от третьей ступени ракеты и успешно вышел на орбиту, сообщает ТАСС.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" произошел с площадки № 31 космодрома Байконур. Теперь корабль массой свыше 7 тонн направляется в сторону Международной космической станции (МКС).

"Прогресс" доставит на МКС 2 625 килограмм грузов, среди которых 950 килограмм топлива для дозаправки станции, 420 литров питьевой воды и 50 килограмм азота для пополнения атмосферы. Стыковка с российским модулем "Поиск" должна состояться в 00:27 6 июля.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили об устранении утечки воздуха из промежуточной камеры модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. Последние 5 лет специалисты пытались заделать трещину, но все приводило к частичному результату.

